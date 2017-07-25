В ИК №9 умер заключённый, осуждённый за убийство

В четверг, 20 июля, в исправительной колонии №9 в Калининграде умер заключённый. Об этом Клопс.Ru сообщила член общественной наблюдательной комиссии Калининградской области Наталья Лютая.



В пресс-службе регионального управления ФСИН информацию о погибшем подтвердили. 59-летний мужчина умер во сне от внезапной остановки сердца. Как пояснили в ведомстве, тяжёлых сердечных заболеваний у него не было. Мужчина был осуждён по ст. 105 УК РФ ("Убийство") в 2016 году. Находиться в колонии он должен был до 2022 года.



В ИК №9 находятся 1200 заключённых. С 1 июля, по словам Натальи Лютой, в учреждении нет постоянного врача. В общественную комиссию поступают жалобы от осуждённых, которые не могут получить медицинскую помощь.

