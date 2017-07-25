Жителя Гурьевска с карфентанилом в трусах поймали по дороге из казино (фото)

В Зеленоградском районе полицейские задержали подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В понедельник, 24 июля, 35-летний житель Гурьевского района возвращался домой из казино в посёлке Куликово. В 22:30 сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и УФСБ блокировали автомобиль Mercedes, в котором ехал подозреваемый. При себе у него было 274 свёртка с сильнодействующим веществом, которое мужчина прятал в карманах, носках и нижнем белье. Общая масса изъятого карфентанила составила 5,48 грамма.
"По оперативным данным, задержанный являлся лидером преступной группы, которая занималась распространением наркотиков на территории региона. В настоящее время сотрудники УНК продолжают мероприятия по установлению личностей и задержанию его подельников", — пояснили в пресс-службе ведомства.
Против мужчины следователи возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.
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