Жителя Гурьевска с карфентанилом в трусах поймали по дороге из казино (фото)

В Зеленоградском районе полицейские задержали подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



В понедельник, 24 июля, 35-летний житель Гурьевского района возвращался домой из казино в посёлке Куликово. В 22:30 сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и УФСБ блокировали автомобиль Mercedes, в котором ехал подозреваемый. При себе у него было 274 свёртка с сильнодействующим веществом, которое мужчина прятал в карманах, носках и нижнем белье. Общая масса изъятого карфентанила составила 5,48 грамма.



"По оперативным данным, задержанный являлся лидером преступной группы, которая занималась распространением наркотиков на территории региона. В настоящее время сотрудники УНК продолжают мероприятия по установлению личностей и задержанию его подельников", — пояснили в пресс-службе ведомства.



Против мужчины следователи возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.