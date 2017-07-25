Очевидцы: в Калининграде на площади Победы открыт люк (фото)

В центре Калининграда в районе ТЦ "Кловер" на пешеходной зоне открыт люк канализации. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.
Местные жители жалуются, что диаметр люка слишком большой и в него могут провалиться прохожие. Также, по словам очевидцев, рядом с ним следы крови. Свидетели организовали дежурство около открытой ямы, пока на место не приедут компетентные органы.
"Вероятнее всего, уже кто-то провалился, ширина достаточная, чтобы нажить себе неприятностей. В таком виде оставлять нельзя", — рассказывает один из очевидцев, Дмитрий.
По словам собеседника, люди попытались обратиться к местному наряду полиции, который дежурит на площади. Однако сотрудники правоохранительных органов заняты оформлением правонарушителя.
В пресс-службе администрации Клопс.Ru сообщили, что на этом участке никаких работ не проводилось. Сейчас на место выехали специалисты, которые огородят участок или установят новый люк.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.