Очевидцы: в Калининграде на площади Победы открыт люк (фото)

В центре Калининграда в районе ТЦ "Кловер" на пешеходной зоне открыт люк канализации. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.



Местные жители жалуются, что диаметр люка слишком большой и в него могут провалиться прохожие. Также, по словам очевидцев, рядом с ним следы крови. Свидетели организовали дежурство около открытой ямы, пока на место не приедут компетентные органы.



"Вероятнее всего, уже кто-то провалился, ширина достаточная, чтобы нажить себе неприятностей. В таком виде оставлять нельзя", — рассказывает один из очевидцев, Дмитрий.



По словам собеседника, люди попытались обратиться к местному наряду полиции, который дежурит на площади. Однако сотрудники правоохранительных органов заняты оформлением правонарушителя.



В пресс-службе администрации Клопс.Ru сообщили, что на этом участке никаких работ не проводилось. Сейчас на место выехали специалисты, которые огородят участок или установят новый люк.



