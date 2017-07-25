Пассажирка, пострадавшая в ДТП, отсудила у водителя грузовика 200 тыс. рублей
В Славске местная жительница, пострадавшая в ДТП, отсудила у виновника аварии 200 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
В сентябре 2016 года на ул. Емельянова в Калининграде столкнулись легковой автомобиль Ford и грузовик DAF. В результате ДТП пассажирка первой машины получила травмы средней тяжести.
Пострадавшая обратилась в суд с иском к водителю грузового автомобиля. Славский районный суд взыскал с виновника аварии компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей, а также расходы на оплату услуг представителя — 30 000 рублей.
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