Россиянка пыталась ввезти в Польшу янтарь на 2,5 миллиона рублей (фото)
В Калининградской области задержали россиянку, которая пыталась ввезти в Польшу более 22 килограммов янтаря. Об этом сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ.
Автомобиль женщины задержали на пункте пропуска "Гусев — Голдап". В Hyundai нашли тайник, оборудованный под приборной панелью. Внутри находился сырец различных фракций.
Обнаруженный янтарь изъят и направлен на экспертизу, транспортное средство задержано. По факту нарушения проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей"). Ориентировочная стоимость изъятого янтаря составляет около 2,5 миллиона рублей.
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