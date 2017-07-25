Против поджигателя дома на ул. Емельянова возбудили уголовное дело (видео)

В Калининграде возбудили уголовное дело против поджигателя дома на ул. Емельянова. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



При задержании мужчина во всём сознался и раскаялся. Он рассказал, что дождался, когда все уйдут из дома, и только тогда устроил пожар. 49-летнему подозреваемому по ст. 267 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога") грозит до пяти лет лишения свободы.



22 июля на ул. Емельянова в Калининграде 22 июля на ул. Емельянова в Калининграде произошёл пожар в двухэтажном доме. Пламя полностью уничтожило шиферную кровлю кирпичного здания, которая обрушилась. Выяснилось, что возгорание устроил сын хозяйки квартиры, который поссорился с матерью и решил ей отомстить. Мужчина облил горючей жидкостью стены одной из комнат и поджёг.