В Калининграде для засыпки траншеи строители привезли грунт с человеческими останками

Жители дома на Ленинском проспекте обнаружили человеческие останки в грунте, которым планировали засыпать траншею газопровода. Об этом сообщает "Комсомольская правда" в Калининграде.

Грунт с фрагментами человеческих костей и черепов высыпали неподалёку с детской площадкой. Очевидцы вызвали полицию, а также сообщили о находке руководителю поисковой организации "Совесть" Руслану Хисамову. Водитель "Камаза" с грунтом, увидев интерес горожан и журналистов, вызвал по телефону прораба с работниками, которые намеревались "всё упаковать и унести".

"Мы даже не знаем, что это такое, не имеем представления ни малейшего", — прокомментировал находку прораб, назвавшийся Равшаном.