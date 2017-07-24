В Калининграде для засыпки траншеи строители привезли грунт с человеческими останками
Жители дома на Ленинском проспекте обнаружили человеческие останки в грунте, которым планировали засыпать траншею газопровода. Об этом сообщает "Комсомольская правда"
в Калининграде.
Грунт с фрагментами человеческих костей и черепов высыпали неподалёку с детской площадкой. Очевидцы вызвали полицию, а также сообщили о находке руководителю поисковой организации "Совесть" Руслану Хисамову. Водитель "Камаза" с грунтом, увидев интерес горожан и журналистов, вызвал по телефону прораба с работниками, которые намеревались "всё упаковать и унести".
"Мы даже не знаем, что это такое, не имеем представления ни малейшего", — прокомментировал находку прораб, назвавшийся Равшаном.
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