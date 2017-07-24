В Янтарном полиция ищет отдыхающего, спилившего в парке берёзу
В посёлке Янтарном отдыхающие спилили в парке берёзу. Об этом сообщил у себя на странице в Facebook глава Янтарного городского округа Алексей Заливатский.
Местная жительница во время пробежки услышала звук бензопилы и падающего дерева. На поляне, по словам женщины, отдыхала компания.
"Диалог далее состоялся нелицеприятный. Суть произошедшего проста: ребята отдохнуть приехали, заодно и берёзы решили попилить... в парке", — рассказала жительница посёлка Янтарного.
Она сфотографировала нарушителей и обратилась в администрацию. В пресс-службе регионального управления МВД Клопс.Ru сообщили, что участковый полиции проводит проверку. На нарушителя составили фоторобот. Сейчас его разыскивают.
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