Ночью на Южном обходе BMW врезался в дерево, пострадали водитель и 15-летняя пассажирка
В ночь на понедельник, 24 июля, на Южном обходе BMW врезался в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП случилось 2:15 в районе посёлка Шоссейное. Водитель ехал со стороны ул. Печатной в направлении ул. Суворова. На закруглении дороги он выехал на обочину и врезался в дерево.
15-летнюю пассажирку иномарки доставили в больницу с сотрясением головного мозга. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона. Также у неё подозрение на перелом шейного и грудного отделов позвоночника.
Пострадавшего 27-летнего водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами лица. По словам источника, мужчина был пьян.
Накануне аналогичная авария произошла в посёлке Семёново Гвардейского района в 20:50. Автомобилист превысил скорость и не справился с управлением. Из-за чего Ford врезался в дерево. В результате ДТП пассажирку с травмами госпитализировали.
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