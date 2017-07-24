Ночью на Южном обходе BMW врезался в дерево, пострадали водитель и 15-летняя пассажирка

В ночь на понедельник, 24 июля, на Южном обходе BMW врезался в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП случилось 2:15 в районе посёлка Шоссейное. Водитель ехал со стороны ул. Печатной в направлении ул. Суворова. На закруглении дороги он выехал на обочину и врезался в дерево.

15-летнюю пассажирку иномарки доставили в больницу с сотрясением головного мозга. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона. Также у неё подозрение на перелом шейного и грудного отделов позвоночника.

Пострадавшего 27-летнего водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами лица. По словам источника, мужчина был пьян.