В Светлом местный житель погасил долг по кредиту автомобилем Mercedes
В Светлом местный житель отдал за долги банку свой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
Мужчина задолжал по кредиту 720 000 рублей. В качестве залога он указал свой автомобиль Mercedes Sprinter. В рамках исполнительного производства судебный пристав потребовал от 46-летнего светловчанина, чтобы он предоставил ему машину. Но должник скрывал её, а потом заявил сотруднику ведомства, что продал автомобиль по запчастям в связи с аварией, так как он не подлежал восстановлению. Подтвердить это документально он не смог.
В ходе розыска Mercedes нашли и арестовали в Калининграде. Взыскатель согласился погасить образовавшуюся задолженность залоговым микроавтобусом.
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