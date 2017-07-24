На Правой набережной пьяный водитель устроил ДТП на встречке (фото)
В субботу, 22июля, в Калининграде на Правой Набережной пьяный водитель устроил ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления УМВД.
В 21:50 водитель автомобиля Volkswagen на прямом участке дороги не справился с управлением. Микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota. В результате ДТП виновник получил травмы.
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