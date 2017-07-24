На трассах области сбили двух пожилых женщин (фото)
В пятницу, 21 июля, на трассах области сбили двух пожилых женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Первое ДТП случилось в 14:00 на автодороге Калининград — Балтийск. На прямом участке дороги Mercedes сбил 71-летнюю пенсионерку. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП женщину госпитализировали.
Позже, в 17:05, на трассе Калининград — Правдинск Audi A6 сбил женщину, которая шла по проезжей части в попутном направлении. 58-летнюю пенсионерку доставили в больницу.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.