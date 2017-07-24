На трассах области сбили двух пожилых женщин (фото)

В пятницу, 21 июля, на трассах области сбили двух пожилых женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Первое ДТП случилось в 14:00 на автодороге Калининград — Балтийск. На прямом участке дороги Mercedes сбил 71-летнюю пенсионерку. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП женщину госпитализировали.



Позже, в 17:05, на трассе Калининград — Правдинск Audi A6 сбил женщину, которая шла по проезжей части в попутном направлении. 58-летнюю пенсионерку доставили в больницу.