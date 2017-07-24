На ул. Горького столкнулись Mitsubishi и мотоцикл Suzuki (фото)

В пятницу, 21 июля, на ул. Горького столкнулись Mitsubishi и мотоцикл Suzuki. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



ДТП случилось в 13:10 в районе поворота на ул. Зелёную. Водитель иномарки при перестроении между полосами не убедился в безопасности. В результате аварии 32-летний мотоциклист получил травмы.

