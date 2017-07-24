В Калининграде женщина пыталась зарезать знакомого кухонным ножом

В понедельник, 24 июля, на Московском проспекте 43-летняя местная жительница пыталась зарезать знакомого. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Калининградской области.



Инцидент произошёл утром в Московском районе. По предварительным данным, мужчина с женщиной вместе выпивали в квартире. Во время застолья между ними произошёл конфликт. Местная жительница взяла кухонный нож и ударила им 50-летнего мужчину в грудь. Ему потребовалась срочная госпитализация. Медицинские работники оказали пострадавшему первую помощь и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.



Сотрудники вневедомственной охраны задержали 43-летнюю подозреваемую. Женщину доставили в отдел полиции. Устанавливается степень вреда здоровью потерпевшего.

