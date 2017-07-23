Пожар на ул. Емельянова устроил 50-летний мужчина в отместку матери

Пожар в доме на ул. Емельянова устроил 50-летний сын хозяйки квартиры, который поссорился с матерью и решил ей отомстить. Об этом Клопс.Ru сообщила глава пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

Подозреваемого в поджоге по горячим следам задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 совместно с ППС. По данным стражей порядка, мужчина облил горючей жидкостью стены одной из комнат и поджёг.

"Установлено, что пожар он совершил из личных неприязненных отношений, которые у него сложились с владелицей дома — своей матерью. Сама женщина проживает по другому адресу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества путём поджога". Мужчине будет грозить до пяти лет лишения свободы", — сообщила Поставничая.