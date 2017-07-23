ГИБДД ищет водителя Mercedes, скрывшегося с места ДТП на ул. Нарвской
Госавтоинспекция ищет 24-летнего водителя Mercedes, который, предположительно, устроил ДТП на ул. Нарвской и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.
Авария произошла 15 июля в 20:25 около дома №10. Об этом сообщила местная жительница, которая обратилась в ГИБДД. Женщина сообщила государственный регистрационный знак Mercedes — о896ес/39.
"По данному факту проводится проверка и розыск 24-летнего водителя, который, предположительно, находился за рулем автомобиля. Если вам что-либо известно о местонахождении данного водителя или есть другая значимая информация о данном ДТП, просьба позвонить в Госавтоинспекцию города Калининграда по телефону 8-(4012)552-526 (группа розыска) или дежурную часть по телефону 552-512", — говорится в сообщении ведомства.
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