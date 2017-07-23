Источник: В парке Макса Ашманна нашли повешенным 25-летнего мужчину
В субботу, 22 июля, в парке Макса Ашманна в Ленинградском районе Калининграда обнаружили повешенным местного жителя. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По данным собеседника, погибшему мужчине было 25 лет. В СУ СК по Калининградской области подтвердили факт обнаружения тела. Сейчас следователь проводит проверку по факту произошедшего. Обстоятельства случившегося уточняются.
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