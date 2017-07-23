В Янтарном при пожаре в бане пострадали люди

В ночь с субботы на воскресенье, 23 июля, на ул. Обогатительной в Янтарном при пожаре пострадали несколько человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области
По данным ведомства, возгорание произошло около 2:00 в деревянном сарае 3х4 метра. На место выезжали два пожарных расчёта. В ликвидации пожара участвовали восемь человек. В результате постройка полностью сгорела.
Местные жители рассказывают иную версию событий. Очевидцы утверждают, что пожар произошёл в бане и дворовых постройках между домами №1 и №2.
"Приехала первая пожарная машина с полупустым баком. Опустошила его и уехала. Пожар продолжался. Приехала вторая машина. У неё были проблемы с давлением. Подтянулись газовщики. Перекурили проблему с пожарниками. Пламя разгоралось снова. Приехала наконец третья машина. Вроде дело пошло к финалу. Эти дома признаны аварийными, но там живут нормально люди. Отделанный местами фасад, стеклопакеты у многих, триколор. Местные уверены, что поджигают специально, чтобы людей выселить. Уж больно место хорошее: как раз возле спуска на "Галеру", в двух минутах от озера", — сообщил Клопс.Ru местный житель.
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