На ул. Емельянова в Калининграде сгорел двухэтажный дом (видео)
Вечером в субботу, 22 июля, на ул. Емельянова в Калининграде произошёл пожар в двухэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.
Возгорание произошло около 21:25. Пламя полностью уничтожило шиферную кровлю кирпичного здания. Во время тушения пожара её остатки обрушились. Также от огня пострадал пристроенный одноэтажный гараж.
"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-3, ПСЧ-4 и ПСЧ-6 в составе 14 человек и трёх единиц техники", — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено от 13:06
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