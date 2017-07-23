На ул. Емельянова в Калининграде сгорел двухэтажный дом (видео)

Вечером в субботу, 22 июля, на ул. Емельянова в Калининграде произошёл пожар в двухэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

Возгорание произошло около 21:25. Пламя полностью уничтожило шиферную кровлю кирпичного здания. Во время тушения пожара её остатки обрушились. Также от огня пострадал пристроенный одноэтажный гараж.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-3, ПСЧ-4 и ПСЧ-6 в составе 14 человек и трёх единиц техники", — говорится в сообщении ведомства.