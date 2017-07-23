Полиция установила личность водителя, сгоревшего в аварии под Черняховском

Полиция установила личность водителя, который погиб в результате столкновения Audi с его микроавтобусом под Черняховском. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Персональные данные автомобилиста не разглашаются, однако известно, что ему было 62 года. Сейчас в ведомстве проводят проверку по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.