В полиции рассказали о причине ДТП под Черняховском, в котором сгорел человек

Авария на выезде из Черняховска, в результате которой заживо сгорел человек, произошла после того, как одна из машин пошла на обгон. Предварительную причину Клопс.Ru озвучила глава пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

"Микроавтобус "ГАЗель" стал поворачивать налево на улицу Промышленную с федеральной трассы. Сзади его в этот момент стал обгонять Audi. Произошло столкновение, в результате которого микроавтобус загорелся. Личность погибшего водителя устанавливает следователь. Пассажиров в его машине не было", — рассказала Поставничая.

Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области

В Audi находились муж с женой 1988 и 1989 годов рождения. Супругов обследовали в больнице. По данным полиции, их травмы не представляют угрозу. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа ОМВД России по Черняховскому району. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.