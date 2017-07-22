На выезде из Черняховска в результате аварии заживо сгорел человек (фото, видео)
В субботу, 22 июля, на выезде из Черняховска в результате аварии погиб мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщила начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.
Информация о ДТП в полицию поступила около 16:30. В районе пос. Новая Деревня столкнулись Audi и микроавтобус. От удара "ГАЗель" перевернулась и воспламенилась. Водитель сгорел заживо. Внутри второй машины находились мужчина и женщина. Их госпитализировали с места аварии.
Сейчас состояние пострадавших уточняется. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Обновлено от 17:22
По словам одного из очевидцев, Audi пошла на обгон и столкнулась с "ГАЗелью" на встречной полосе. Официального подтверждения этой информации нет.
Обновлено от 18:06
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