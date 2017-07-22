На выезде из Черняховска в результате аварии заживо сгорел человек (фото, видео)

В субботу, 22 июля, на выезде из Черняховска в результате аварии погиб мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщила начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

Информация о ДТП в полицию поступила около 16:30. В районе пос. Новая Деревня столкнулись Audi и микроавтобус. От удара "ГАЗель" перевернулась и воспламенилась. Водитель сгорел заживо. Внутри второй машины находились мужчина и женщина. Их госпитализировали с места аварии.

Сейчас состояние пострадавших уточняется. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.