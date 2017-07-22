Госуслуги без очередей: на сайте УМВД открыта онлайн-запись на приём по вопросам миграции

В пятницу, 21 июля, в Калининграде интернет-пользователь впервые оформил свидетельство участника Государственной программы оказания содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.
Онлайн-запись позволяет ускорить процесс получения необходимых документов. Для подачи электронного заявления на прием достаточно ввести свои персональные данные на сайте УМВД
и в диалоговом окне выбрать необходимую государственную услугу:
— регистрационный учет граждан РФ (по месту жительства, месту пребывания);
— выдача (замена) внутренних паспортов гражданина РФ;
— оформление заграничных паспортов гражданина РФ нового поколения;
— оформление гражданства РФ;
— оформление, выдача и замена свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом;
— оформление разрешения на временное проживание иностранных граждан и лицам без гражданства в РФ;
-оформление вида на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства в РФ.
"Сейчас это очень актуально, потому что с начала реализации Госпрограммы оказания содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, которая стартовала в 2007 году, в Калининградскую область прибыло более 38 000 человек. В 2017 году — уже почти 2 000, из которых 596 человек подали заявления на участие в программе", — считают в пресс-службе.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.