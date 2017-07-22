На Балтийском шоссе столкнулись Mazda и Renault, есть пострадавший (видео)

В субботу, 22 июля, на Балтийском шоссе столкнулись Mazda и Renault. Об этом Клопс.Ru сообщила глава пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.
Авария произошла около 14:00. По предварительным данным, 63-летняя автомобилистка, сидевшая за рулём Mazda, не уступила дорогу при выезде с второстепенной полосы. В результате её автомобиль врезался в Renault, за рулём которого находился 27-летний мужчина.
"В результате аварии машина женщины отлетела в отбойник, а вторая — в дерево. Водителя Renault отправили с травмами в больницу. На место прибыли следователь, инспектор ГИБДД и сотрудники МЧС, которые провели обливку, чтобы убрать с трассы горючие материалы", — рассказала Поставничая.
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