УМВД: хозяин сгоревшего в Гвардейске Mercedes забыл в машине тлеющий окурок
Пожар в автомобиле Mercedes на ул. Совхозной в Гвардейске произошёл из-за забытой в машине сигареты. Об этом Клопс.Ru сообщила глава пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.
“Владелец ремонтировал автомобиль возле гаража и забыл в ней тлеющий окурок. Потом отошёл по делам, а когда вернулся, то увидел, что он дымится. На место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции ОМВД по Гвардейскому району”, — рассказала Поставничая.
По данным полиции, Mercedes выгорел частично. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
В пятницу, 21 июля, на ул. Совхозной в Гвардейске сгорел Mercedes
. Пожар тушили три человека.
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