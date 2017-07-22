УМВД: хозяин сгоревшего в Гвардейске Mercedes забыл в машине тлеющий окурок

Пожар в автомобиле Mercedes на ул. Совхозной в Гвардейске произошёл из-за забытой в машине сигареты. Об этом Клопс.Ru сообщила глава пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

“Владелец ремонтировал автомобиль возле гаража и забыл в ней тлеющий окурок. Потом отошёл по делам, а когда вернулся, то увидел, что он дымится. На место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции ОМВД по Гвардейскому району”, — рассказала Поставничая.

По данным полиции, Mercedes выгорел частично. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.