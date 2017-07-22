В Калининграде сиделка стала жертвой мошенника, выдававшего себя за нанимателя

В Калининграде неизвестный мошенник обманул 33-летнюю местную жительницу, вынудив её перевести ему на карту 9 500 рублей. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по области.
Женщина разместила объявление на сайте "Авито" о том, что работает сиделкой и готова присматривать за пожилыми людьми. В четверг, 20 июля, с ней связался незнакомый мужчина и сообщил, что его пожилому родственнику нужна помощь.
"После этого он сообщил, что переведёт предоплату, поскольку хочет на 100% быть уверенным в том, что женщина будет ухаживать именно за его родственником. Злоумышленник начал инструктировать калининградку: отправил к ближайшему банкомату и путем обмана вынудил перевести деньги на свой счет. После этого потенциального клиента и след простыл, а обманутая пришла в полицию" — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Оперативники устанавливают личность подозреваемого.
Пресс-служба в очередной раз напоминает калининградцам правила, выполняя которые, можно обезопасить себя от мошенников.
— никому и никогда не называйте конфиденциальные сведения о номере банковской карты, персональных данных владельца, защитном коде (три цифры на обороте) и сроке действия карты;
— не передавайте банковскую карту посторонним (официанту, продавцу) для совершения покупок – злоумышленник может сделать её дубликат или переписать её данные.
— игнорируйте, а лучше сразу после получения удаляйте сомнительные СМС-сообщения о выигрыше приза, блокировке банковских карт, зачислении денежных средств на счет. Ни в коем случае не отвечайте на подобные сообщения и не перезванивайте по указанным в них номерам!
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.