В Калининграде сиделка стала жертвой мошенника, выдававшего себя за нанимателя

В Калининграде неизвестный мошенник обманул 33-летнюю местную жительницу, вынудив её перевести ему на карту 9 500 рублей. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по области.

Женщина разместила объявление на сайте "Авито" о том, что работает сиделкой и готова присматривать за пожилыми людьми. В четверг, 20 июля, с ней связался незнакомый мужчина и сообщил, что его пожилому родственнику нужна помощь.

"После этого он сообщил, что переведёт предоплату, поскольку хочет на 100% быть уверенным в том, что женщина будет ухаживать именно за его родственником. Злоумышленник начал инструктировать калининградку: отправил к ближайшему банкомату и путем обмана вынудил перевести деньги на свой счет. После этого потенциального клиента и след простыл, а обманутая пришла в полицию" — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Оперативники устанавливают личность подозреваемого.

Пресс-служба в очередной раз напоминает калининградцам правила, выполняя которые, можно обезопасить себя от мошенников.

— никому и никогда не называйте конфиденциальные сведения о номере банковской карты, персональных данных владельца, защитном коде (три цифры на обороте) и сроке действия карты;

— не передавайте банковскую карту посторонним (официанту, продавцу) для совершения покупок – злоумышленник может сделать её дубликат или переписать её данные.

— игнорируйте, а лучше сразу после получения удаляйте сомнительные СМС-сообщения о выигрыше приза, блокировке банковских карт, зачислении денежных средств на счет. Ни в коем случае не отвечайте на подобные сообщения и не перезванивайте по указанным в них номерам!