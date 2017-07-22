На Чкаловском повороте столкнулись грузовик и легковушка, образовались пробки (обновлено)
В субботу, 22 июля, на Чкаловском повороте в Калининграде столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.
По словам свидетелей, автомобили перегородили обе полосы на выезд из города. В результате ДТП образовались пробки. Затор на Советском проспекте достигает 450 метров, скорость движения не превышает 5 км/4. Также движение затруднено на ул. Большой Окружной. Машины растянулись более, чем на километр и двигаются со скоростью 10 км/ч.
Обновлено от 10:38
Пробка на Советском проспекте достигла трёх километров, на ул. Большой Окружной — трёх с половиной.
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