В Советске за сбыт фальшивки местный житель получил четыре года строгого режима

В Советске осудили 28-летнего местного жителя за сбыт фальшивых денег. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



В октябре 2016 года мужчина передал пятитысячную купюру знакомому подростку и попросил купить букет цветов в киоске. Ребёнок выполнил просьбу и отдал мужчине сдачу в 4350 рублей.



В суде доказали, что мужчина знал о фальшивой купюре, когда передавал деньги несовершеннолетнему. Ранее злоумышленник уже был судим. Его приговорили к четырём годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.