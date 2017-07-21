В Советске за сбыт фальшивки местный житель получил четыре года строгого режима
В Советске осудили 28-летнего местного жителя за сбыт фальшивых денег. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В октябре 2016 года мужчина передал пятитысячную купюру знакомому подростку и попросил купить букет цветов в киоске. Ребёнок выполнил просьбу и отдал мужчине сдачу в 4350 рублей.
В суде доказали, что мужчина знал о фальшивой купюре, когда передавал деньги несовершеннолетнему. Ранее злоумышленник уже был судим. Его приговорили к четырём годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.