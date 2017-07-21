В Калининграде мошенники знакомились с женщинами в интернете и обманом забирали у них деньги (видео)

В Калининграде сотрудники уголовного розыска задержали двоих мошенников, которые знакомились со своими жертвами через интернет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Калининградцы заводили с женщинами близкие отношения, а потом обманом забирали у них деньги. В полицию обратилась одна из пострадавших. 40-летняя женщина продала свою двухкомнатную квартиру. Вырученные деньги она отдала новому знакомому, который обещал ей вложить их в совместный бизнес. После передачи денег мужчина пропал.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого и его подельника. Их доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Предполагается, что это был не единственный случай. Оперативники призывают всех, кто пострадал от рук мошенников при похожих обстоятельствах, незамедлительно обращаться с заявлением в ближайший отдел полиции.
В Калининграде мошенники знакомились с женщинами в интернете и обманом забирали у них деньги
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