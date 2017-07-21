В Калининграде около церкви адвентистов седьмого дня нашли человеческие останки и немецкие монеты

В Калининграде на территории церкви адвентистов седьмого дня на ул. Суворова нашли человеческие останки и немецкие монеты. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В воскресенье, 16 июля, один из прихожан, который занимается благоустройством храма, копал рядом со зданием траншею. Во время работы мужчина наткнулся на человеческие останки. На глубине полутора метров были закопаны череп, зубной протез и множество костей. Рядом рабочий нашёл две немецкие монеты 1941 года и другие предметы довоенного быта.

Мужчина сообщил о находке в полицию. Сейчас в правоохранительных органах проводят проверку по факту произошедшего.