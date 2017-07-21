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Главная Новости Происшествия

Пропавшего в понедельник 24-летнего калининградца нашёл частный детектив

13:06
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В пятницу, 21 июля, в Калининграде нашли живым и здоровым 24-летнего мужчину, который пропал четыре дня назад. Об этом Клопс.Ru сообщил детектив Алексей Бормисов.
 
Частный сыщик занимался поисками мужчины по поручению родителей. Исчезнувший житель города находился на одной из калининградских строек.
 
Молодой человек пропал 17 июля на ул. Аксакова. Он сообщил приятелю, с которым жил, что ушёл по делам, и с тех пор не выходил на связь.
 

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