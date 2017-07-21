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Главная Новости Происшествия

На ул. Островского Nissan сбил велосипедистку — заведующую юношеской библиотекой (фото)

11:46
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В ДТП на перекрёстке ул. Парковая аллея и Островского попала велосипедистка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
 
Авария произошла в 20:00. Nissan сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде.

Как сообщил Клопс.Ru источник в экстренных службах региона, 56-летнюю женщину доставили в больницу с сотрясением головного мозга и закрытым перелом костей пальцев левой руки. По словам собеседника, женщина является заведующей юношеской библиотекой.
 
Также 20 июля на пешеходном переходе Volkswagen сбил 24-летнюю девушку. Авария произошла на ул. Батальной в 9:50. 

По сообщению источника, в результате ДТП пострадавшую доставили в больницу. У неё сотрясение головного мозга, ушибы плеча, бедра и голени.
 


 
 

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2 комментария Правила комментирования

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Prist
Prist #
12:12
Судя по всему, бабка правила нарушила на велосипеде, если сидела на нём верхом а не переводила, как предписывают правила.
Когда выйдет из БСМП ещё и возместит ущерб хозяину повреждённого авто!
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Yes
Yes #
15:35
Клопс, добавляйте в конце таких статей, что по пешеходному переходу, согласно ПДД, велосипед надо переводить в руках! Сохраните здоровье кому-то, а возможно и жизнь!
Вы же СМИ и должны чувствовать ответственность при публикации новостей!
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