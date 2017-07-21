На ул. Островского Nissan сбил велосипедистку — заведующую юношеской библиотекой (фото)

В ДТП на перекрёстке ул. Парковая аллея и Островского попала велосипедистка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Авария произошла в 20:00. Nissan сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде.



Как сообщил Клопс.Ru источник в экстренных службах региона, 56-летнюю женщину доставили в больницу с сотрясением головного мозга и закрытым перелом костей пальцев левой руки. По словам собеседника, женщина является заведующей юношеской библиотекой.



Также 20 июля на пешеходном переходе Volkswagen сбил 24-летнюю девушку. Авария произошла на ул. Батальной в 9:50.



По сообщению источника, в результате ДТП пострадавшую доставили в больницу. У неё сотрясение головного мозга, ушибы плеча, бедра и голени.

