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ДТП на Куршской косе: водитель микроавтобуса выехал на встречку

09:56
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На Куршской косе, где столкнулись три автомобиля, водитель микроавтобуса выехал на встречку. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
 
ДТП случилось в 16:45 на автодороге Зеленоградск — Морское. Volkswagen Caravelle ехал в сторону пос. Рыбачьего. На прямом участке дороги водитель пересёк сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу. Там микроавтобус столкнулся с еще одним Volkswagen — Crafter. От удара первый автомобиль отбросило обратно, и в него врезалась легковая машина Jetta. 

В аварии пострадал 45-летний водитель Volkswagen Crafter. Как сообщил Клопс.Ru источник в экстренных службах города, его госпитализировали с переломом бедра.

В четверг, 20 июля, на Куршской косе столкнулись два микроавтобуса и легковушка. Автобус не участвовал в ДТП. Он просто пытался объехать и застрял накренившись.
 

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«ДТП на Куршской косе 20 июня 2017 года »

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1 комментарий Правила комментирования

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Prist
Prist #
10:46
Дорога ента, ужо давно нуждается в ремонте. 
Его надобно было сделать, причём в капитальном аспекте, ещё вчера.
Это Братьям-Литовцам можно ждать помощь от Евросоюза, в энтом вопросе.
А нам приходится надеяться и уповать, только на себя !
"От бога ждать выспитка " не приходится! 
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