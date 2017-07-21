ДТП на Куршской косе: водитель микроавтобуса выехал на встречку

На Куршской косе, где столкнулись три автомобиля, водитель микроавтобуса выехал на встречку. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
ДТП случилось в 16:45 на автодороге Зеленоградск — Морское. Volkswagen Caravelle ехал в сторону пос. Рыбачьего. На прямом участке дороги водитель пересёк сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу. Там микроавтобус столкнулся с еще одним Volkswagen — Crafter. От удара первый автомобиль отбросило обратно, и в него врезалась легковая машина Jetta.
В аварии пострадал 45-летний водитель Volkswagen Crafter. Как сообщил Клопс.Ru источник в экстренных службах города, его госпитализировали с переломом бедра.
В четверг, 20 июля, на Куршской косе столкнулись два микроавтобуса и легковушка
. Автобус не участвовал в ДТП. Он просто пытался объехать и застрял накренившись.
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