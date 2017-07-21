Очевидцы: на ул. Дзержинского столкнулись три автомобиля, образовались пробки

ДТП случилось около 8:30 в районе магазина "Бауцентр", около въезда на Вторую эстакаду. Из-за аварии затруднено движение по ул. Дзержинского и Аллее Смелых.



По данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость автомобилей не превышает 7 км/ч. В сторону города ул. Дзержинского "стоит" от перекрёстка с ул. Емельянова.