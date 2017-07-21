15-летний калининградец, бросивший камень в поезд, может стать фигурантом уголовного дела
В Калининграде решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 15-летнего школьника, бросившего камень в проходящий мимо поезд. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
13 июля юноша разбил окно электрички, шедшей от Северного вокзала в Светлогорск. Поврежденный вагон впоследствии вывели из состава, чтобы отремонтировать. Никто из пассажиров не пострадал.
Сотрудники транспортной полиции просмотрели записи с камер наблюдения и установили личность хулигана. Им оказался 15-летний учащийся одной из школ Калининграда.
"Отметим, что это уже десятый с начала года случай вандализма в отношении составов пригородных поездов и объектов инфраструктуры Калининградской железной дороги. Суммарный ущерб от их действий составил около ста тысяч рублей. По двум эпизодам (разбитые линзы светофоров) личности правонарушителей установлены, к ним применены меры административного воздействия", — говорится в сообщении пресс-службы.
В мае в Гвардейском округе задержали группу подростков
, которые бросали камни в проходящие мимо поезда и подкладывали их на рельсы. Детей нашли в районе переезда станции Комсомольск во время рейда.
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