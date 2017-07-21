Очевидец: на Куршской косе столкнулись два микроавтобуса и легковушка (фото)

В четверг, 20 июля, на Куршской косе столкнулись два микроавтобуса и легковушка. Об этом в соцсетях сообщили двое очевидцев ДТП, в том числе директор нацпарка.

По словам Анатолия Калины, в результате аварии никто не погиб. ДТП при этом может быть связано с превышением скорости. По данным второго свидетеля, скорость водители не превышали.

"Синий бусик резко вильнул влево и вломил белому. Это я узнал от водителя джетты, который ехал за ним и разбил об него морду джетты в хлам не успев оттормозиться. Автобус не участвовал. Он просто пытался объехать и застрял накренившись. Все вроде живы. Пострадал водитель белого бусика. Перелом ноги или что-то в этом роде. Интересный факт: ехали 60, не летели как там часто бывает. p. s. автобус пожарные вытащили. Не слишком удачно, расцарапали бок о синего буса", — написал очевидец на своей странице в Facebook.