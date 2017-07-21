В Советске мужчина погиб при пожаре на ул. Зелёной

В пятницу, 21 июля, на ул. Зелёной в Советске при пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.

О возгорании спасателям сообщили в 1:15. Огонь вспыхнул в хозяйственной деревянной постройке 4х4 метра. В результате пожара здание полностью уничтожено.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Имеется пострадавший. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-12 в составе четырёх человек и единицы техники", — говорится в сообщении ведомства.