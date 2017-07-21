Рядом с турецким курортом произошло сильное землетрясение
Сегодня, 21 июля, у западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
Землетрясение произошло в 1:31 по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр подземных толчков находился в 12 километрах к югу от популярного курорта Бодрум.
В результате происшествия на острове Кос погибли как минимум два человека и более 100 получили ранения, сообщает агентство Reuters
. На Косе нарушено паромное сообщение и повреждены многие здания. Мэр города Мугла сообщил, что землетрясение привело к сбоям в электроснабжении в отдельных частях одноименной провинции. На некоторых старых зданиях Бордума появились трещины.
Россиян среди пострадавших нет. Об этом сообщает генконсульство РФ в Анталье.
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