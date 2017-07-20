В Испании избили и сожгли гражданку России
В Испании убили гражданку России. Об этом сообщает в четверг, 20 июля, "РИА Новости"
со ссылкой на испанское издание El Mundo.
Трагедия произошла в Валенсии. Обгоревшее тело 32-летней россиянки обнаружили в одной из квартир дома после того, как там произошёл пожар. Вскрытие показало, что женщина умерла от многочисленных ударов по голове. По подозрению в совершении убийства задержали мужчину. Правоохранительные органы предполагают, что он также является виновником возгорания.
У погибшей остался семилетний сын. Полиция Испании продолжает расследование данного дела.
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