Источник: В Калининграде полицейского подозревают в продаже оружия, изъятого в качестве вещдока

В Калининграде сотрудника отдела дознания полиции подозревают в продаже оружия, проходившего вещдоком по уголовному делу. Об этом Клопс.Ru сообщили два источника в силовых структурах.

Речь идёт об основных частях огнестрельного и коллекционного холодного оружия. Его изъяли у мужчины, ранее задержанного на территории области. В беседе с правоохранительными органами он заявил, что купил эти вещи у полицейского. После этого в отдел, где работает страж порядка, пришли с обысками сотрудники УФСБ по Калининградской области.

Сейчас решается вопрос о привлечении правоохранителя к уголовной ответственности и избрании в отношении него меры пресечения.