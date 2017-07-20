Источник: В Калининграде полицейского подозревают в продаже оружия, изъятого в качестве вещдока
В Калининграде сотрудника отдела дознания полиции подозревают в продаже оружия, проходившего вещдоком по уголовному делу. Об этом Клопс.Ru сообщили два источника в силовых структурах.
Речь идёт об основных частях огнестрельного и коллекционного холодного оружия. Его изъяли у мужчины, ранее задержанного на территории области. В беседе с правоохранительными органами он заявил, что купил эти вещи у полицейского. После этого в отдел, где работает страж порядка, пришли с обысками сотрудники УФСБ по Калининградской области.
Сейчас решается вопрос о привлечении правоохранителя к уголовной ответственности и избрании в отношении него меры пресечения.
Обновлено от 16:54
В полиции проводят служебную проверку по факту произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
"В случае если будет установлена причастность сотрудника к противоправным действиям, он понесёт дисциплинарную ответственность в виде увольнения из органов внутренних дел, а также будет привлечён к ответственности в соответствии с действующим законодательством", — заявили в ведомстве.
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