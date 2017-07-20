На польской границе задержали гражданина Германии с пневматической винтовкой (фото)
На погранпереходе Мамоново — Гжехотки задержали мужчину, пытавшегося провезти пневматическую винтовку. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.
Гражданин Германии ехал из Калининграда в Польшу на автомобиле Fiat. Пассажирскую таможенную декларацию житель европейского государства заполнять не стал.
Во время досмотра сотрудники ведомства нашли в салоне автомобиля на заднем сидении картонную упаковку с надписью "Ижевское оружие ‟Байкал”". В ней находилась, предположительно, пневматическая винтовка марки МР-61 калибра CAL 4,5 мм с дульной энергией 4,7 Дж. Экспертиза подтвердила, что это гражданское спортивное пневматическое оружие, пригодное для стрельбы, не являющееся огнестрельным.
"Согласно действующему таможенному законодательству для вывоза с территории Евразийского экономического союза спортивных пневматических винтовок и ружей с дульной энергией более 3 Дж нужен соответствующий документ. Он выдаётся государственным органом, контролирующим оборот оружия", — пояснили в ведомстве.
Такого документа у гражданина Германии не было. Против владельца винтовки возбудили два дела об административных правонарушениях: по ст. 16.3 КоАП РФ ("Несоблюдение запретов и ограничений") и по ст. 16.2 КоАП РФ ("Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию").
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