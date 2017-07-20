В Калининграде ищут пропавшего 24-летнего молодого человека

В Калининграде ищут 24-летнего мужчину, исчезнувшего в понедельник. Об этом сообщили родственники пропавшего.

Алексей Денисенко жил на ул. Аксакова у своего друга. 17 июля молодой человек сказал, что ему нужно купить билет в Новосибирск, и ушёл из дома. После этого его никто не видел. Позднее выяснилось, что паспорт и вещи остались в квартире.

Приметы: рост 185 см, худощавое телосложение. Был одет: серые джинсы, тёмные кроссовки и чёрная толстовка с капюшоном. Особые приметы: татуировка на всю правую руку от плеча в виде абстракции.



Родственники пропавшего просят всех, у кого есть какая-либо информация о молодом человеке, сообщить о нём по телефонам: 8-911-867-77-81 и 8-967-353-44-04 (Алексей).