На Окружной грузовик врезался в такси, образовались пробки (фото)
В четверг, 20 июля, на Окружной дороге в Калининграде грузовик MAN врезался в такси Volkswagen. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.
ДТП случилось на отрезке между Гурьевской развязкой и Московским проспектом в районе перекрёстка с ул. Индустриальной. В результате аварии на Окружной образовался затор в два километра. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения не превышает 10 км/ч. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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