На Окружной грузовик врезался в такси, образовались пробки (фото)

В четверг, 20 июля, на Окружной дороге в Калининграде грузовик MAN врезался в такси Volkswagen. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.



ДТП случилось на отрезке между Гурьевской развязкой и Московским проспектом в районе перекрёстка с ул. Индустриальной. В результате аварии на Окружной образовался затор в два километра. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения не превышает 10 км/ч. На месте работают сотрудники ГИБДД.

