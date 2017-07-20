В Калининграде полиция разыскивает 26-летнего мужчину, обвиняемого в краже (фото)
В Калининграде полиция разыскивает Николая Рыбакова, обвиняемого по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
26-летний подозреваемый скрывается от суда. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Рыбакова, полиция просит обращаться по телефонам: 8 (4012) 552-098, 8-911-858-60-25.
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