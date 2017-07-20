На ул. Ялтинской велосипедист врезался в остановившуюся маршрутку
В среду, 19 июля, на ул. Ялтинской под колёса Mercedes попал велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла в 7:25. 58-летний велосипедист не успел затормозить и врезался в остановившуюся маршрутку. У мужчины ушибы головы, от госпитализации он отказался. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
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