На ул. Ялтинской велосипедист врезался в остановившуюся маршрутку

В среду, 19 июля, на ул. Ялтинской под колёса Mercedes попал велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Авария произошла в 7:25. 58-летний велосипедист не успел затормозить и врезался в остановившуюся маршрутку. У мужчины ушибы головы, от госпитализации он отказался. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.