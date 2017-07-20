В ДТП на перекрёстке ул. Суворова и Транспортной пострадал водитель Chevrolet.
В ДТП на перекрёстке ул. Суворова и Транспортной, где столкнулись две иномарки, пострадал водитель Chevrolet. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
У 27-летнего пострадавшего несерьёзные травмы, от госпитализации мужчина отказался. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.
Ранее сообщалось, что одна из машин, попавших в аварию, — Audi. Насчёт марки второго автомобиля данные очевидцев расходились: один из свидетелей говорил, что это Chevrolet, другой утверждал, что речь идёт о Hyundai Solaris.
В среду, 19 июля, на перекрёстке улиц Транспортной и Суворова в Калининграде столкнулись две легковушки.
Audi ехал по главной на ул. Суворова. Водитель второй машины поворачивал налево, в сторону улицы Транспортной, и не уступил дорогу. В итоге они столкнулись. Серьёзно никто не пострадал, оба водителя живы, но автомобили повреждены.
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