Мать мальчика, задавленного поездом под Знаменском, отсудила у РЖД миллион рублей

Жительница Калининградской области отсудила у РЖД миллион рублей за гибель своего сына под колёсами поезда. Об этом сообщает пресс-служба регионального суда.

Компания обязана выплатить деньги несмотря на то, что у машиниста не было возможности предотвратить трагедию. Мужчина действовал согласно правилам безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, но не успел остановить состав.

"Статьёй 1100 ГК РФ предусмотрено, что компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случае, когда вред причинён жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности. Таким образом, суд счёл обоснованными требования истицы о взыскании компенсации морального вреда, а также расходов на погребение на основании ст. 1094 ГК РФ", — говорится в сообщении.

В результате Гвардейский районный суд обязал РЖД оплатить похороны мальчика в размере 266 380 рублей и компенсацию морального вреда в размере 800 000 рублей.