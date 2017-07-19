Мать мальчика, задавленного поездом под Знаменском, отсудила у РЖД миллион рублей

Жительница Калининградской области отсудила у РЖД миллион рублей за гибель своего сына под колёсами поезда. Об этом сообщает пресс-служба регионального суда.
Компания обязана выплатить деньги несмотря на то, что у машиниста не было возможности предотвратить трагедию. Мужчина действовал согласно правилам безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, но не успел остановить состав.
"Статьёй 1100 ГК РФ предусмотрено, что компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случае, когда вред причинён жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности. Таким образом, суд счёл обоснованными требования истицы о взыскании компенсации морального вреда, а также расходов на погребение на основании ст. 1094 ГК РФ", — говорится в сообщении.
В результате Гвардейский районный суд обязал РЖД оплатить похороны мальчика в размере 266 380 рублей и компенсацию морального вреда в размере 800 000 рублей.
В мае 2016 года под Знаменском локомотив сбил 12-летнего мальчика
. Поезд двигался со скоростью 79 км/ч. На одном из перегонов машинист за 350–450 метров увидел стоящих на путях детей
. Мужчина стал непрерывно подавать звуковой сигнал. Двое из школьников отошли, третий мальчик остался стоять. Машинист применил экстренное торможение с подачей песка под колёсные пары, но поезд всё равно наехал на подростка.
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