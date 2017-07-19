Источник: По подозрению в убийстве 28-летнего жителя Светлого задержали его дядю

В Светлом по подозрению в убийстве 28-летнего местного жителя задержали его родственника. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника, 55-летний выходец из центральноазиатской республики приходился погибшему дядей и давно жил в Светлом. Мужчина занимался трудоустройством соотечественников, приехавших в Россию. Во вторник, 18 июля, он поручил своему племяннику забрать у клиентов, которые должны были ему гонорар, около 100 000 рублей. Молодой человек выполнил распоряжение, однако отказался отдавать родственнику деньги. Тогда между мужчинами возникла ссора, в результате которой младший получил два удара ножом и умер.

Преступление произошло дома у погибшего. После убийства подозреваемый ушёл из квартиры, однако утром в среду, 19 июля, вернулся и обнаружил молодого человека мёртвым. Тогда мужчина вышел на улицу, остановил наряд полиции и заявил, что его племянника кто-то убил. Во время допроса полиция установила причастность горожанина к произошедшему. Официального подтверждения этой информации нет.