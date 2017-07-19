В Багратионовском районе будут судить двоих братьев, убивших односельчанина и сбросивших его тело в колодец

В Багратионовском районе завершено расследование уголовного дела против двух братьев, обвиняемых в убийстве односельчанина. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.



Инцидент произошёл в июне 2016-го в пос. Ильичёво. 32-летний и 29-летний братья пришли к 31-летнему местному жителю, который якобы совершил противоправные действия в отношении их матери. Они начали избивать мужчину. От полученных травм он умер на месте. После чего братья сбросили его в водопроводный колодец, расположенный неподалёку. В конце месяца тело обнаружил местный житель.



Также мужчины обвиняются по ст. 139 УК РФ ("Незаконное проникновение в жилище"). Так, на следующий день после убийства оба брата, будучи пьяными, залезли в дом к одной из жительниц посёлка Пятидорожного Багратионовского района. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Кроме того, младшему из братьев вменяют ст. 167 УК РФ ("Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога"). В мае 2016 года он из-за ссоры с одним из жителей посёлка поджёг его автомобиль.