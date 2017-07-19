В Багратионовском районе будут судить двоих братьев, убивших односельчанина и сбросивших его тело в колодец

В Багратионовском районе завершено расследование уголовного дела против двух братьев, обвиняемых в убийстве односельчанина. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.
Инцидент произошёл в июне 2016-го в пос. Ильичёво. 32-летний и 29-летний братья пришли к 31-летнему местному жителю, который якобы совершил противоправные действия в отношении их матери. Они начали избивать мужчину. От полученных травм он умер на месте. После чего братья сбросили его в водопроводный колодец, расположенный неподалёку. В конце месяца тело обнаружил местный житель.
Также мужчины обвиняются по ст. 139 УК РФ ("Незаконное проникновение в жилище"). Так, на следующий день после убийства оба брата, будучи пьяными, залезли в дом к одной из жительниц посёлка Пятидорожного Багратионовского района. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Кроме того, младшему из братьев вменяют ст. 167 УК РФ ("Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога"). В мае 2016 года он из-за ссоры с одним из жителей посёлка поджёг его автомобиль.
"На время расследования уголовного дела в отношении обоих обвиняемых по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Изучением личности обоих установлено, что оба брата ранее неоднократно судимы как за совершение преступлений против собственности, так и за преступления против жизни и здоровья, младший брат уже отбывал наказание за убийство", — пояснили в ведомстве.
В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину обвиняемых. Уголовное дело направили в суд.
Двум жителям Багратионовского района предъявлено обвинение
в убийстве односельчанина, тело которого они после скинули в колодец. Данное преступление влечёт за собой наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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