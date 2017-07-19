Утром в среду, 19 июля, в Светлом нашли зарезанным неизвестного мужчину. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника, погибший мог быть выходцем из одной из центральноазиатских республик. Официальных данных об этом нет.

Факт обнаружения тела подтвердила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко. Она сообщила, что на месте работает следственно-оперативная группа во главе со следователем светлогорского межрайонного следственного отдела.